Noël Jean Fogang Neguim



Attirés par le rêve d’une vie meilleure, les fidèles du Christ qui délaissent ou adultèrent leur foi finissent très souvent dans une désillusion cauchemardesque. Je ne sais plus à quel sein me vouer ! », affirme Judith B., âgée de 31 ans et mariée depuis l’an 2008. Le visage pâle et visiblement désespérée, cette habitante du quartier Bilonguè à Douala dit avoir été autrefois une chrétienne catholique convaincue et pratiquante.